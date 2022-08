Les fils de Britney Spears ne veulent-ils plus la voir à cause de ses photos osées sur internet? La chanteuse répond

L’ex-mari et père des enfants de Britney Spears, Kevin Federline, a brisé son silence habituel pour faire quelques confessions sur la chanteuse. Après avoir indiqué que le père de Britney s’occupait en réalité bien d’elle et que la tutelle l’avait sauvée - ce qu'elle a toujours formellement démenti - , il a également livré que "les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas en ce moment. Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue a déclaré" Kevin Federline à Page Six. Les deux adolescents auraient du mal avec les photos dénudées de leur mère sur internet et ils auraient également dit à leur père qu’ils ne souhaitaient pas se rendre au remariage de Britney Spears avec Sam Asghari.

Britney a "donné" ses fils à leur père

Dans la foulée, l’interprète de Toxic a réagi en story sur Instagram, son réseau social de prédilection. Elle s’est désolée de voir que son "ex-mari a décidé d’exposer les relations entre elle et ses enfants". "Comme tout le monde le sait, élever des adolescents n’est aisé pour personne", poursuit-elle avant de démentir que c’est en raison de ses nombreuses publications osées sur Instagram que ses fils bouderaient leur mère. "C’était BIEN AVANT Instagram", signale-t-elle. Britney Spears explique qu’elle a suivi les conseils de sa mère, également influente lors de la tutelle de la chanteuse. "Je leur ai tout donné... C'est blessant. Je vais donc rectifier le tir. Ma mère m'a dire 'Tu devrais les donner à leur père. Je partage ça parce que j’en ai le droit." Sean et Jayden ont tous les deux 16 et 15 ans.