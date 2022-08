En plein tournage, Kev Adams dévoile au public l'un des grands secrets du cinéma

Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment étaient tournées les scènes en scooter ou en voiture dans les films au cinéma? Et bien, Kev Adams a répondu à cette question et a publié ce dimanche une vidéo sur Instagram dans laquelle il lève le voile sur ce secret.

Fini le fond vert qui défile derrière les acteurs, non, maintenant on utilise la méthode du "rolling". "Dans le film vous allez avoir l’impression que je roule en scooter tranquille sauf que je suis .. sur une plateforme !" L’humoriste et comédien filme ensuite toute l’équipe disposée sur plusieurs véhicules qui tractent la plateforme sur laquelle se situe le deux-roues filmé.

"Le secret est dévoilé", "intéressant !!", "On en apprend chaque jour", se réjouissent les internautes en commentaire, visiblement ravis de connaître un grand secret du cinéma.