Hilarant: la réaction d’une écolière quand ses camarades de classe lui chantent "Joyeux anniversaire" (vidéo)

Tous les enfants adorent leur anniversaire, et certains plus (ou moins) que d’autres!

Dans une vidéo relayée par sa maman sur Instagram, cette petite Américaine se trouve en classe quand ses camarades se mettent à lui chante "Joyeux anniversaire" ("Happy birthday to you"). Et l’air de la chanson inspire fortement la fillette pleine d’énergie (et d'humour).

Ravie d'être mise à l'honneur, on la voit se mettre à défiler, dans les rangs de la salle d'école en minaudant telle une diva en exagérant ses mimiques avant de danser follement au rythme du chant d’anniversaire. "Quelle reine !", "Quel pur bonheur cette gamine", s’attendrissent certains commentaires.