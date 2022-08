Olivia Newton-John: ce pacte qu'elle avait passé avec Dieu alors qu'elle vivait une grossesse compliquée

L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film "Grease", est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Après cette annonce, l'une des dernières interviews de la star, accordée il y a un an dans le podcast "A Life of Greatness" refait surface. L'actrice y évoquait la mort et un pacte qu'elle avait passé avec Dieu, alors qu'elle était enceinte de sa fille Chloé.

Au cours de cette conversation franche, Olivia avait révélé sa foi profonde et ce pacte qu'elle avait intimement conclu avec Dieu alors qu'elle était enceinte de sa fille Chloé Lattanzi, aujourd'hui âgée de 36 ans. Et de détailler: "Je me souviens quand j'étais enceinte de Chloé. J'étais sur le point de la perdre", a commencé Olivia. Avant de poursuivre: "Je suis allée me coucher et j'ai demandé à Dieu de la sauver et s'il le faisait, je dirais la prière du Seigneur tous les soirs pour le reste de ma vie et c'est ce que j'ai fait."

Et de conclure: "Je pense que la prière est très puissante."

Cette interview très intime avait été également l'occasion pour Olivia de partager ses réflexions sur la mort et la foi, affirmant qu'elle croyait qu'il y avait quelque chose la mort.

Nous savons tous que nous allons mourir... Je pense que nous passons notre vie à le nier

"Pensez-vous à votre mort?", lui avait alors demandé l'animateur du podcast. "Plusieurs fois. J'ai déjà pensé que c'était une possibilité qui allait arriver plus tôt que je ne l'aurais voulue", avait répondu Olivia.

"Nous savons tous que nous allons mourir... Je pense que nous passons notre vie à le nier. C'est extrêmement personnel. J'ai du mal à mettre des mots sur la mort, je sens que nous faisons tous partie d'une seule chose. J'ai eu des expériences avec des esprits ou une vie spirituelle et j'ai ressenti le monde des esprits et j'ai entendu des choses. Je crois qu'il se passe quelque chose."

Olivia a dit qu'elle pensait qu'il y avait une "énergie" et une sorte de vie après la mort.

"C'est presque comme si nous faisions partie du même ordinateur et que nous revenions tous à la batterie principale. Je n'ai pas de définition précise de ce que c'est", a-t-elle détaillé.

"Je pense qu'il y a une grande connaissance là-bas, nous en faisons partie. J'espère que les énergies des gens que vous aimez seront là... Je pense que tout l'amour sera là... J'attends ça avec impatience, pas maintenant, mais quand ça arrivera", avait-t-elle conclu en riant.