Aaron Ramsey marque, une célébrité meurt: la "malédiction" se poursuit

Un mythe morbide colle à la peau de l’international gallois. Lorsqu’il marque un but, une star décèderait dans les jours qui suivent...

Au Pays de Galles, on parle du "Curse Ramsey". C’est-à-dire la malédiction de Ramsey, une légende selon laquelle à chaque fois qu’Aaron Ramsey trouve le chemin des filets, une personnalité meurt peu de temps après. Ce mauvais présage a trouvé une nouvelle illustration. Dimanche, lors de la rencontre de Ligue 1 Toulouse-Nice, Aaron Ramsey est rentré sur le terrain lors du dernier quart d’heure et a inscrit le but de l’égalisation (1-1).

Cette fois-ci, ce serait donc Olivia Newton-John, la star de Grease, qui aurait été victime du même sort. En effet l’actrice est morte à 73 ans, a annoncé lundi 8 août son mari, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Un nom de plus dans la liste des soi-disant "victimes" du joueur de foot.



En 2011, Aaron Ramsey a marqué la veille de la mort d’Oussama ben Laden. La même année, trois jours avant le décès de Steve Jobs. En 2012, la veille de la mort de Whitney Houston. L’année suivante, il a marqué le jour de la mort de Paul Walker. En 2014, la veille de la mort de Robin Williams. David Bowie, Jacques Chirac et bien d’autres auraient subi la même malédiction…