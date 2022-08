Ashton Kutcher atteint d'une maladie rare: "J'ai de la chance d'être en vie"

L'acteur américain Ashton Kutcher a fait une apparition remarquée dans l'émission "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", où il a accompagné l'expert en survie Bear Grylls à défier la nature.

Alors qu'ils marchaient à travers les ronces et les arbres, l'époux de l'actrice Mila Kunis a confié à Bear qu'il avait lutté pendant plus d'un an contre une grave maladie auto-immune qui a affecté son ouïe, sa vue et sa capacité à marcher.

"Il y a deux ans, j’ai eu cette forme bizarre et très rare de vascularite. Elle a détruit ma vision, détruit mon audition, détruit tout mon équilibre. Il m'a fallu environ un an pour tout reconstruire", a déclaré Kutcher à l'aventurier et présentateur Bear Grylls.

"Vous ne l'appréciez pas vraiment jusqu'à ce qu'il soit parti, jusqu'à ce que vous disiez, 'Je ne sais pas si je pourrai voir à nouveau. Je ne sais pas si je pourrai entendre à nouveau. Je ne sais pas si je pourrai marcher à nouveau", a déclaré Kutcher. "J'ai de la chance d'être en vie."

Qu'est-ce que la vascularite?

La vascularite survient lorsque le système immunitaire du corps attaque les parois des veines, les artères et les petits vaisseaux sanguins. L'inflammation qui en résulte rétrécit ces vaisseaux sanguins et restreint le flux sanguin ou même coupe complètement le flux sanguin, ce qui peut causer des dommages aux organes ou créer des anévrismes (un renflement dans la paroi d'un vaisseau sanguin). Si un anévrisme éclate, il peut provoquer une hémorragie interne pouvant entraîner la mort, nous renseigne le NIH (National Institutes of Health).

Selon le type et la gravité spécifiques de la maladie et les organes ciblés, les symptômes de la vascularite varient et peuvent être légers, modérés ou potentiellement mortels.

Les antécédents familiaux et les facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme et la consommation de drogues illégales peuvent contribuer au risque de vascularite. Certains médicaments contre l'hypertension artérielle, les maladies thyroïdiennes et les infections peuvent également y contribuer.