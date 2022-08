"En route vers la guérison": une photo de Florent Pagny "au top" dévoilée aux côtés d'un chef (photo)

Ce vendredi, le chef Pascal Jounault a partagé une photo où il apparaît aux côtés de Florent Pagny. Le chanteur, atteint d'un cancer du poumon, semble en pleine forme et affiche un large sourire. Une photo qui rassure sur son état de santé.

En janvier dernier, Florent Pagny annonçait dans une vidéo publiée sur Instagram être atteint d'un cancer. Le chanteur avait notamment déclaré : "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X."

Au cours des derniers mois, l'artiste est apparu avec le crâne rasé et sans barbe. Ce vendredi, sur un cliché partagé sur Instagram par le chef Pascal Journault, Florent Pagny arborait à nouveau une barbe. En légende de cette photo où il affiche un large sourire et semble en pleine forme, le chef a écrit : "Monsieur Florent Pagny déjeune en famille à la brasserie ce midi !! Un fin gourmet... Il est au top !!"

En commentaires de cette publication, les fans du chanteur ont été nombreux à faire part de leur soulagement. "Quel bonheur de retrouver Florent avec le sourire et meilleure mine. Bravo pour votre courage Florent. On pense très fort à vous" ; "Merci pour cette photo ! Comme ça fait plaisir de le voir ainsi " ; "Super sourire en route vers la guérison !", "Tellement contente de le voir souriant et en forme", "Super ! Hâte de l’entendre car je suis persuadée qu’il nous prépare une superbe mélodie …", peut-on ainsi lire.