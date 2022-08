"Je perds avec toi une partie de moi-même": l'hommage déchirant de Stephane Bern à son défunt frère, Armand

6 mois seulement après son père, Stéphane Bern a perdu son frère. Sur Instagram ce 9 août, l'animateur a annoncé la mort de son aîné, Armand, emporté par la maladie. Un hommage émouvant, et bouleversant.

Quelques mois après avoir perdu son père, Louis, Stephane Bern a dit adieu à son grand frère ce 6 août. Sur Instagram ce mercredi, l'animateur a annoncé la mort d'Armand Bern, son aîné "parti trop tôt, à un mois de [s]on 60e anniversaire, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l'emporter".

Dans son bouleversant message, Stephane Bern rend un hommage déchirant à son aîné, un homme "pudique et modeste, humble et taiseux" et "terriblement sensible" qui n'aimait "pas les épanchements". "Tu me laissais prendre la lumière pour mieux rester dans l'ombre, mais en vérité tu étais le pilier de notre famille, le roc, l'aîné et le bon génie vers lequel on se tournait", a ajouté Stéphane Bern en légende de sa publication où on peut voir plusieurs photos des deux frères.

Je me sens perdu sans toi, je ressens un sentiment de vide absolu, vertigineux