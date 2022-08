Olivia Newton-John: quand son premier mari l'a quittée pour la babysitter...

L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film "Grease", est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. L'occasion pour de nombreux médias de retracer la carrière mais aussi la vie de la célèbre actrice.

Si le film Grease l'a propulsée comme star internationale, la vie intime de l'interprète de Sandy n'a pas toujours été rose.

Le premier mariage d'Olivia Newton-John s'est en effet terminé abruptement lorsque son mari, le danseur Matt Lattanzi qui était 11 ans plus jeune qu'elle, est parti avec la jeune babysitter du couple alors que la célèbre actrice traversait une période très difficile: elle luttait contre le cancer du sein.

Alors qu'ils participaient tous les 3 à une balade à vélo caritative, Olivia Newton-John a confronté son mari et la jeune femme prénommée Cindy, alors âgée de 23 ans, sur le lien qui les unissait. Ceux-ci ont admis entretenir une relation secrète.

La légende australienne a divorcé en 1995 de Matt Lattanzi, alors âgé de 40 ans. Celui-ci a épousé deux ans plus tard sa jeune maîtresse.

Des années après, Olivia Newton-John, évoquera cette séparation de manière sereine, blâmant son cancer du sein, rappelle le Daily Mail.

"Je pensais que notre mariage ne durerait pas, mais c'est arrivé plus tôt à cause de mon cancer, ce qui est une bonne chose. Evidemment, c'était très douloureux, mais nous n'avons jamais été en désaccord l'un avec l'autre. Nous avons essayé de rester amicaux parce que nous avons un enfant et nous avons conclu un pacte selon lequel elle était la chose la plus importante de notre vie et que nous ne nous battrions jamais pour elle. Ce qui s'est passé entre nous doit rester entre nous, et nous ne voulions pas que cela l'affecte."

Et de conclure: "Le divorce n'est jamais une bonne chose. Tout le monde veut une fin heureuse et une clôture en bois blanc, moi en particulier. Mes propres parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et, peut-être à cause de cela, j'ai continué à être réticente au mariage. Quand je me suis marié, je voulais que ça dure pour toujours, mais ça n'a pas été le cas."

Cela n'a pas non plus duré pour Jessup et Lattanzi, le couple s'est séparé après 10 ans de mariage en 2007.