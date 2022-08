Cet acteur de Desperate Housewives a bien changé...: celui qui incarnait le petit MJ Delfino méconnaissable (photos)

Il y a déjà 10 ans, les téléspectateurs du monde entier faisaient leurs adieux à "Desperate Housewives", l'une des séries les plus marquantes de ces dernières décennies. Parmi les acteurs du show, les fans n'ont pas pu oublier le petit MJ Delfino, qui a bien changé depuis la fin du tournage. On vous laisse découvrir ça en images.

De 2004 à 2012, "Desperate Housewives" a rythmé la vie de nombreux téléspectateurs. Une série inoubliable grâce à laquelle les fans passaient du rire aux larmes, tant les rebondissements ont été nombreux au cours des 8 saisons.

Depuis, les stars du show ont toutes pris des chemins différents. Et comme dans la série, elles ont vécu des hauts et des bas... A commencer par Marcia Cross, qui incarnait Bree Van de Kamp. L'actrice s'est battue contre un cancer dont elle a révélé l'existence en 2018. Son amie Felicity Huffman, qui jouait le rôle de Lynette, a quant à elle dû faire face à la justice après avoir été embourbée dans une affaire de pots-de-vin... suite à laquelle l'actrice est même passée par la case prison.

Eva Longoria (Gaby) a depuis accueilli son premier enfant avec son mari. Teri Hatcher, elle, qui incarnait Susan, a récemment fait une apparition à la télévision française, cachée sous un costume de Mask Singer, mais aussi dans un téléfilm américain, aux côtés de celui qui incarnait son amour, Mike dans la série, dans la vraie vie James Denton.

Le petit MJ a soufflé sa 20e bougie le 25 juin dernier

Les fans de "Desperate Housewives" se souviennent comme si c'était hier du couple formé par Teri Hatcher et James Denton dans la série. Et pendant 3 saisons, Mason Vale Cotton avait joué le rôle de MJ Delfino, leur adorable fils. Lors de sa première apparition dans la série, le jeune acteur n'avait que 6 ans. Et depuis, Mason Vale Cotton a bien grandi !



De gauche à droite, Mason Vale Cotton (MJ Delfino dans la série), James Denton (Mike) et Teri Hatcher (Susan) dans Desperate Housewives (c) Isopix

Après son apparition dans "Desperate Housewives", on a pu le voir dans "Mad Men" où il a incarné Bobby Draper, le fils du héros Don Draper entre 2012 et 2015 . Il a ensuite fait plusieurs petites apparitions comme dans la série "The Grinder".

Même s'il a continué à tourner dans des petites productions, Mason Vale Cotton a aussi suivi une scolarité quasi-normale. Aujourd'hui âgé de 20 ans (son anniversaire se déroulait le 25 juin dernier), il a terminé le lycée en 2021 et jouait dans l'équipe de football américain. Il étudie actuellement à l'université Claremont McKenna, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

En tout cas, il est méconnaissable !