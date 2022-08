Une vidéo qui passe mal: elle se filme en dansant sur TikTok devant un feu de forêt en Espagne (vidéo)

Une jeune femme a pensé faire le buzz en se mettant en scène en dansant devant l'incendie qui menaçait sa maison... La vidéo est aussi hallucinante que désespérante.

Les réactions indignées se sont multipliées, en Espagne et ailleurs, après qu’une influenceuse espagnole a récemment mis en ligne sur TikTok une vidéo jugée indécente par beaucoup d'internautes. Sur la vidéo, on peut en effet voir la jeune fille visiblement ravie de danser sur la terrasse d’une maison menacée par un incendie en Espagne. Derrière l'adolescente, on voit les flammes ravager la végétation et se rapprocher d'elle.