Courtney Love est en vacances en Italie: "Bien vivre est la meilleure des revanches"

Courtney Love, 58 ans, s'est envolée pour l'Italie où elle passe actuellement ses vacances sur l'île d'Ischia. Posant en bikini, la veuve de Kurt Cobain a partagé sur Instagram un aperçu de son séjour.

En légende, l'auteure-compositrice-interprète américaine a écrit: "Bien vivre est la meilleure des revanches !" alors qu'elle lève les mains en l'air et rayonne.

Courtney Love a récemment évoqué dans une interview du Los Angeles Times l'album "Nevermind", qui a été co-écrit par son défunt mari, Kurt Cobain. "Je ne parle jamais de Nevermind !" Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Je suis choquée que cet album a 30 ans", a-t-elle déclaré.

L'actrice a souligné qu'elle avait été surprise par la qualité durable de l'album et que le travail de son mari y avait contribué. Courtney Love a également rappelé que la première fois qu'elle avait écouté l'album jusqu'au bout, c'était lors d'une tournée promotionnelle en Europe. "L'entendre dans ce contexte, c'était comme être dans un monde complètement différent. Pendant quelques jours, nous l'avons juste écouté encore et encore", a-t-elle déclaré.

Ses morceaux préférés restent "On A Plain" et "Something In The Way".