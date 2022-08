Guerre froide entre Victoria Beckham et sa nouvelle belle-fille, Nicola? Le jeune couple rétablit la vérité

Depuis plusieurs semaines et le somptueux mariage de Brooklyn Beckham et de Nicola Peltz qui a eu lieu le 9 avril dernier en Floride, les rumeurs de mésentente entre la jeune mariée et Victoria Beckham se multiplient. Certains estiment que les échanges Instagram sont plus froids entre la mère de Brooklyn et sa nouvelle belle-fille, et que cela cache un plus gros conflit.

Des propos tenus par Nicola Peltz en juin dernier pour le Tatler magazine auraient également mis le feu aux poudres. Nicola Peltz, affirmait dans les pages du célèbre magazine que son mari s'était, par le passé, senti "poussé" dans des carrières qu'il n'appréciait pas alors que son plus grand rêve avait toujours été de devenir Chef. Nicola rassurait alors sur les ambitions de son nouvel époux, qui était dorénavant conseillé par son père, le milliardaire Nelson Peltz.

Pourquoi Nicola n'a pas porté une robe de mariée signée Victoria Beckham?

Lors d'une interview conjointe avec le magazine Vanity, le jeune couple a donc tenu à rétablir la vérité sur les rumeurs de mésentente. "Tout le monde s’entend bien, ce qui est parfait", a assuré Brooklyn Beckham.

Nicola a, elle, décidé de rétablir la vérité sur l'histoire du choix de la robe de mariée, ce qui a été selon elle, le déclencheur des rumeurs. Selon Nicola, il était initialement prévu qu'elle porte une robe créée par sa belle-mère. "J’allais le faire et je le voulais vraiment, et puis quelques mois plus tard, elle a réalisé que son atelier ne pouvait pas le faire, alors j’ai dû choisir une autre robe. Elle n’a jamais dit que je ne pouvais pas porter l’une de ses créations et je n’ai jamais dit que je n’en voulais pas. C’est là que tout a commencé, et ensuite, les rumeurs ont gonflé avec ça", a confié l’actrice.

Lors de cette interview, le jeune couple a également confié vouloir un show de téléréalité à son effigie.