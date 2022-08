Robbie Williams donne une interview "complètement nu": les journalistes embarrassés (vidéo)

Robbie Williams était visiblement très à l'aise lorsqu'il a fait un zoom pour sa dernière interview avec les animateurs de Heart Breakfast, Jamie Theakston et Zoe Hardman. Le chanteur, actuellement occupé à promouvoir son nouveau titre Lost avant la sortie de son album en septembre, n'a pas pris la peine de se vêtir.

Robbie Williams est resté dans son lit pour cet entretien. "Hum, tu es nu ?", a demandé le présentateur Jamie Theakston.

"Ouais, je vais te montrer...", a répondu la star de 48 ans. "Et ensuite, je te montrerai un peu plus de moi".

Jamie et Zoe ont rapidement réagi afin de ne pas voir les parties intimes de l'ex-chanteur de Take That. L'artiste n'a rien montré, mais a insisté sur le fait qu'il était "complètement nu, ouais".

"Je pense que les gens doivent être plus authentiques quand ils font des interviews et être plus détendus", a-t-il plaisanté.

Un épisode marquant pour ce début de promo fracassant...