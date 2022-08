Décès d'Olivia Newton-John: "Entre John Travolta et moi, c'était électrique"

L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film "Grease", est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La comédienne, qui avait aussi la nationalité britannique, est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise John Easterling dans le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

Alors que de nombreux médias retracent la carrière de l'actrice, beaucoup évoquent en long et en large son plus grand succès "Grease", dont elle était en 1977 la vedette aux côtés de John Travolta.

A l'époque, les fans de la comédie musicale auraient espéré que l'idylle à l'écran soit réelle. Olivia Newton-John détaille dans son livre "Don't Stop Believin' " qu'elle était effectivement très attirée par John Travolta mais qu'ils n'ont jamais été ensemble.

Dans des extraits déterrés du livre paru en 2019, l'actrice affirme lundi que la loyauté envers leurs partenaires signifiait qu'ils ne pourraient jamais être ensemble.

Olivia a décrit notamment une scène qui est restée dans son esprit. Alors que le personnage qu'elle incarne se présente sur le plateau dans le pantalon en peau de requin censé faire tomber Danny, l'apparition de l'actrice dans ce fameux costume sur le lieu de tournage aurait fait perdre la tête à John Travolta. Et Olivia de décrire: "C'était électrique. John a arrêté de chanter à mi-note, alors que sa tête se redressait et que ses yeux s'écarquillaient".

"Tell me more, tell me more, tell me more" (soit en français, dis moi plus) (ndlr: les paroles de la chanson du film), a-t-il crié. Nous avons tellement ri. C'était exactement la réaction que je voulais."

"Oui, nous nous aimions vraiment et il y avait une attirance, mais nous ne sommes jamais sortis ensemble parce que nous étions tous les deux impliqués avec d'autres personnes à l'époque et nous avons tous les deux une grande loyauté."

Olivia a ajouté que les choses "ne sont donc jamais allées au-delà de l'amitié avec John".

De son côté, John Travolta a également évoqué cette attirance: "C'est presque arrivé entre nous plusieurs fois, mais ce n'est pas arrivé. Parfois, la vie vous offre simplement le mauvais moment. Nous avons dû nous quitter en bons amis."