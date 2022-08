"Les femmes ne veulent pas sortir avec moi": Kyle, géniteur de 48 enfants, lutte pour trouver l'amour (vidéo)

Kyle Gordy, homme de 31 ans, qui a engendré 48 enfants, a raconté sa lutte pour trouver l'amour à Truly. L'homme originaire de Los Angeles en a 10 autres en route.



Il explique que la plupart des femmes ne sont pas "intéressées" dés qu'il leur révèle qu'il est donneur de sperme. Pourtant, Kyle aime "donner aux autres", c'est pourquoi il offre son sperme aux mères célibataires, aux couples de lesbiennes et aux maris et femmes qui ont du mal à concevoir par eux-mêmes.



Il fait la promotion de ses services - qui sont gratuits - par le biais des réseaux sociaux, et au lieu de passer par une banque de sperme, il donne son sperme directement aux femmes, relate le Daily Mail.



Kyle a expliqué que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec les banques de sperme, car les donneurs sont anonymes, ce qui signifie que les nouveaux parents ne sauront rien de la personne qui a engendré leur enfant, alors ils se tournent plutôt vers lui.



Pourtant, Kyle, homme au grand coeur, n'arrive pas à trouver l'amour. Il craint que sa vocation controversée n'ait torpillé ses chances de trouver une compagne. "La plupart des femmes n'ont pas envie de sortir avec moi", a déclaré Kyle Gordy à Jam Press l'an dernier.



Il affirme qu'environ 1 000 femmes ont demandé son sperme, a commencé à le donner à 22 ans à un couple d'amies lesbiennes. Alors l'entrepreneur a commencé à promouvoir son service gratuit sur Instagram et bientôt des dizaines de personnes l'ont contacté, rapporte Jam Press. "J'ai eu quelques grossesses réussies, alors j'ai commencé à recevoir des messages sur mon Instagram de la part de femmes, ce qui m'a vraiment surpris."

Au total, Kyle a "engendré" 48 enfants dans plusieurs pays, avec 10 autres en route. "Bien que j'aie eu quelques femmes intéressées par une éventuelle relation, cela n'a jamais mené nulle part", a déploré Kyle. "J'ai accepté ma décision de donner du sperme, mais j'ai réalisé que les rencontres ne seront peut-être plus jamais les mêmes qu'avant pour moi".



Néanmoins, Kyle a déclaré que si une "femme spéciale se présente", il serait "heureux".



"Il est possible que je puisse m'installer et fonder ma propre famille, mais il faudrait une personne très spéciale pour m'accepter tel que je suis", a expliqué Gordy. "Je pense que discuter de mon don de sperme au début de notre relation est préférable, car elle aura plus de chances de comprendre la situation."



Mais le donneur dit se sentir "bien d'avoir aidé tant de femmes et d'hommes à fonder une famille". "La joie que je ressens en faisant cela est le meilleur sentiment du monde", a déclaré Gordy, qui rencontre ouvertement ses enfants, qu'ils soient ou non "à lui".



"Je reçois régulièrement des photos des enfants, alors savoir qu'ils vont bien est formidable", a-t-il ajouté.