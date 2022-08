"Avortez la Cour suprême": Lady Gaga prend position en faveur de l'avortement pendant un concert (vidéo)

Durant son concert à Washington, la chanteuse et actrice américaine Lady Gaga a pris position en faveur du droit à l'avortement. Elle a assuré face à son public qu'elle se battrait coûte que coûte "jusqu'à obtenir gain de cause". Derrière elle, sur la scène, l'inscription : "Avortez la Cour suprême". Le message est clair.

"Il y a des choses plus importantes que le show-business." Après plusieurs semaines à sillonner les routes européennes avec sa tournée Chromatica Ball Tour, la chanteuse Lady Gaga est de retour aux USA. Sur la scène du Nationals Park de Washington D.C, alors qu'elle s'apprêtait à interpréter "Edge of Glory", la chanteuse a pris la décision de faire passer un message en faveur de la conservation de l'IVG. "Je voudrais dédier cette chanson à chaque femme en Amérique. À chaque femme qui doit maintenant s’inquiéter pour son corps si elle tombe enceinte. Je prie pour que ce pays parle, qu’il reste soudé. Et nous n’arrêterons pas tant que nous n’obtiendrons pas gain de cause ! Qu’en est-il de toutes les femmes qui sont violées ? Qu’en est-il de toutes les femmes qui meurent en donnant naissance à un enfant ?"

Lady Gaga a également mis en garde la Cour suprême si elle venait à toucher aux droits des homosexuels. "Ils n’ont pas intérêt à essayer de toucher au mariage gay dans ce pays !", a-t-elle scandé avant de chanter cette fois-ci "Born This Way."