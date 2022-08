"Je vous retrouve enfin": Jenifer dévoile son retour musical et adopte un nouveau look pour l'occasion (vidéo)

Vendredi 19 août, Jenifer dévoilera son tout nouveau single intitulé "Sauve qui aime". Pour l'occasion, elle a dévoilé les premiers extraits du morceau sur ses réseaux sociaux. "Driiiiiing driiiiiing. Les vacances se terminent bientôt mais… pour le meilleur parce que je vous retrouve enfin." Dans le cours passage de son clip qu'elle dévoile, on voit la chanteuse avec un top et un pantalon fluo, ainsi qu'avec une perruque blonde pailletées et des lunettes de soleil rétro.

Un look déjanté qui signe bel et bien son retour

La jeune maman âgée de 39 ans crée la surprise avec son album intitulé "N°9" après quatre ans d'absence. Dans les commentaires, les fans sont impatients. Ils ne tiennent plus en place. "Tu nous as tellement manqué ma Jen", "Ça me donne déjà envie de danser !", "Le clip a l’air totalement fou, drôle & décalé. Hâte de découvrir les pépites que tu nous réserves", "Hâte de l'entendre en entier ! Ça a l'air vraiment sympa !"

L'album s'accompagnera bien évidemment d'une tournée à l'horizon 2023. Jenifer sera chez nous, en Belgique, le 25 mars 2023.