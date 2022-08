"Ils n'en savaient rien": Lisa Kudrow donne son avis sur l’absence de diversité dans Friends

Au micro du Daily Beast, Lisa Kudrow, star de "Friends", a pris la parole sur le manque de diversité dans la série. Depuis plusieurs années, Friends est souvent critiquée pour être une série de "blancs faites par des blancs." Pour l'actrice de 59 ans, qui a "honte" de cela, les créateurs de la série "n'en savaient rien".

Durant l'interview, Lisa Kudrow a mis en avant que cette série était avant tout autobiographique pour les deux auteurs, Marta Kauffman et David Crane. "Et bien, j’ai l’impression que c’est une série créée par deux personnes qui sont allées à Brandeis et qui ont écrit sur leur vie après l’université.our ce type de shows, en particulier pour des comédies qui sont autant portées par des personnages, vous écrivez sur ce que vous connaissez. Ils ne savaient rien de la vie des personnes de couleurs, ils n'auraient pas pu écrire sur eux. Je crois qu'à l'époque, ce qui m'interpellait, surtout, c'était le manque d'apprentissage de ces personnages", explique-t-elle.

La co-créatrice de la série Marta Kauffman a pourtant estimé dans une discussion avec des productrices, avoir "encouragé les personnes issues de la diversité dans notre entreprise". Mais si, selon elle, cela restait insuffisant.