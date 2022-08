Le chanteur de Metallica, James Hetfield, et sa femme divorcent après 25 ans de mariage

Après 25 ans de mariage, le célèbre chanteur du groupe Metallica, James Hetfield, et sa femme Francesca ont décidé de mettre un terme à leur relation. C'est une information que le média TMZ a révélée et qui, même si elle vient de sortir dans la presse, ne date pas d'hier. En effet, plus tôt cette année, James Hetfield a demandé le divorce à sa compagne tout en discrétion pour que le public ne le sache pas.

James et Francesca se sont mariés en 1997, alors qu'ils étaient ensemble depuis cinq ans. Par la suite, le couple a accueilli trois enfants : Cali (24 ans), Castor (22 ans) et Marcella (20 ans). TMZ explique que, par intérêt pour leurs enfants, les ex souhaiteraient maintenir un bon contact.

Si les raisons du divorce ne sont pas expliquées, le membre fondateur de Metallica n'a jamais été virulent avec son ancienne épouse. Il a même confié dans le passé que son ex-femme l'aider à gérer son problème avec l'alcool et la colère."La peur était une grande motivation pour moi. Perdre ma famille m'a fait tellement peur, cela serait ce qui a de pire pour moi. Je pensais que ma famille allait disparaître à cause de mon comportement. J'ai été expulsé par ma femme et j'ai dû vivre seul quelque part, je ne voulais pas ça", a déclaré Hetfield à MetalHeadZone. "Elle m'a viré de la maison et ça m'a fait peur. Elle m'a dit : "Non seulement tu vas voir un thérapeute, mais tu dois aller quelque part pour résoudre ce problème", et c'est ce que j'ai fait." Le chanteur a ensuite passé plusieurs mois en cure de désintoxication pour travailler sur lui-même.