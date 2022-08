L'ex-compagnon de Shakira, Gérard Piqué, a retrouvé l'amour avec une étudiante de 23 ans

Après 12 ans de relation, Shakira et Gérard Piqué ont annoncé début juin qu'ils se séparaient. Des rumeurs d'infidélité de la part du joueur du Barça seraient à l'origine de la rupture. Maintenant célibataire, l'ex boyfriend de Shakira aurait retrouvé une seconde jeunesse dans les bras d'une étudiante de 23 ans. C'est du moins ce qu'a révélé le médias The Sun.

Selon The Sun, le défenseur du FC Barcelone serait en couple avec une dénommée Clara Marti, une jeune femme âgée de 23 ans. Cette dernière serait étudiante en relations publiques et aurait rencontré le footballeur en travaillant pour Kosmos, l’entreprise qu’il dirige. C'est donc au travail qu'ils auraient commencé leur idylle. Les deux seraient devenus proches en collaborant sur plusieurs événements. Une proche de la jeune femme a confié au média que leur histoire n'est pas qu'une amourette puisqu'elle dure déjà depuis un petit moment : "Gerard et Clara se fréquentent depuis des mois. Ils sont restés discrets sur leur relation, mais leur entourage sait ce qui se passe", a-t-elle expliqué. "Les gens l'ont aidé à garder l'idylle secrète et ont effacé les réseaux sociaux de Clara pour que personne ne puisse trouver de photos d'elle. Rien que ça, ça fait croire à ses amis qu'il est vraiment sérieux dans sa relation avec elle."

Actuellement, Gerard Piqué n’a pas confirmé la rumeur.