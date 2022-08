"Ils n'ont aucune idée de l'impact qu'elle a sur ma vie": le mari de Serena Williams lui rend hommage pour son dernier match

Clap de fin pour Serena Williams. Le mardi 9 août 2022, la joueuse de tennis annonçait dans un post Instagram qu'elle prenait sa retraite. "Il y a un moment dans la vie où nous devons aller dans une autre trajectoire. C'est toujours très difficile, surtout quand on quitte quelque chose que l'on aime par-dessus tout. Je dois me concentrer sur mon rôle de mère, mes objectifs spirituels et la découverte d'une autre Serena, mais ô combien excitante. Je vais savourer les prochaines semaines".

Quelques jours plus tard, le 11 août dernier, la soeur de Vénus Williams disputait donc son dernier match lors de l’open de Toronto où elle s’est inclinée face à Belinda Bencic. Pour l'occasion, son mari, Alexis Ohanian lui a adressé un tendre message sur ses réseaux sociaux. Il tenait à saluer l'immense carrière de la star de tennis. "Au cours des 7 dernières années, j'ai vu à quel point vous aimez tous ma femme, ce qu'elle représente pour tant de gens dans le monde. Je n'ai jamais rien vu de tel. Beaucoup de gens m'ont expliqué comment Serena avait changé leur vie, mais ils n'ont aucune idée de l'ampleur et de l'impact que Serena a eu sur ma propre vie. On ne peut tout simplement pas nier l'ampleur et la profondeur de l'influence qu'elle a eue sur tant de personnes. Pour autant, elle n'a aucune idée de son influence. Serena Williams n'y pense pas, et ne s'en rend même pas compte".

Une déclaration d'amour touchante qui montre à quel point Serena Williams a marqué les esprits de tous les fans de tennis.