"C'est à l'ami que je pense": Mylène Farmer adresse un message à l'écrivain poignardé, Salman Rushdie

Ce dimanche 14 août, dans les colonnes du JDD, la chanteuse Mylène Farmer a témoigné toute son affection à son ami de longue date, l'écrivain Salman Rushdie. L'homme, auteur du livre les Versets sataniques, a été victime d'une attaque au couteau alors qu'il donnait une conférence à Chautauqua à New-York. L’agresseur, âgé de 24 ans, serait un fervent admirateur de l’ayatollah Khomeini, le guide de la révolution islamique iranienne qui a lancé la fatwa contre l'auteur des Versets sataniques en 1989. Toujours hospitalisé, son état est critique. Mylène Farmer, profondément choquée par la situation, a fait par de son soutien à celui qu'elle considère comme son ami. "Salman est un écrivain que j’aime et qui me touche depuis de longues années, mais aujourd’hui, c’est l’homme, l’ami, à qui je pense. Je lui envoie toute ma tendresse."

Mylène Farmer et Salman Rushdie, une amitié de longue date

Il y a quelques temps déjà, la chanteuse avait fit part de toute l'admiration qu'elle porte à son comparse : "Salman Rushdie est quelqu’un de très gai dans la vie. Il a beaucoup d’humour. On a de grands éclats de rire ensemble. C’est quelqu’un de charismatique. C’est un grand écrivain." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une amitié à sens unique. L'écrivain a lui aussi évoqué par le passé son amitié pour l'interprète de "Désenchantée": "Mylène est une amie. Ses textes, entre mélancolie et sensualité, souffrance et abandon, m’émeuvent. Sa voix, moitié de ce monde, moitié d’ailleurs, est étonnante, c’est la voix d’un ange déchu. Mylène, c’est l’une des plus belles femmes que je n’aie jamais rencontrées."

Les deux sont proches à tel point que la chanteuse avait eu l’occasion d’être invitée au mariage de Salman Rushdie avec l’actrice indienne Padma Lakshmi en 2004. Un mariage qui s'est terminé en 2007.