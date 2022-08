Jeremstar sous assistance respiratoire à Bali

Jeremstar a vécu un moment difficile pendant ses vacances à Bali. Le vidéaste-web a été victime d’une grave crise d’angoisse lors d'une session de plongée pour voir des raies manta. Le spécialiste de la téléréalité a dû être hospitalisé. Le Français de 35 ans a expliqué sur Snapchat qu'il a été placé sous assistance respiratoire.

"Je ne la sentais pas cette plongée, parce qu’ici, ils vous disent qu’il n’y a pas de requins, mais en réalité, il y en a. Il y a des requins bouledogues notamment qui attaquent. J’avais très très peur de ça", a raconté l'influenceur.

Lorsque Jeremstar est entré dans l'eau, il a commencé à paniquer et a eu du mal à respirer. Il a fini par remonter sur le bateau avant de retenter l'expérience, encouragé par sa meilleure amie.

"Au bout de 5 minutes, pareil, j'ai paniqué. Je n'arrivais plus à respirer, une crise comme ça, c'est comme si on nous broyait les poumons et le cœur, on se voit mourir", a précisé le trentenaire pris en charge par les médecins après cette session de plongée chaotique. Il a passé plusieurs heures sous assistance respiratoire à l'hôpital avant de pouvoir reprendre le cours de ses vacances.