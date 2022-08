"Tout va très bien": Florent Pagny rassure ses fans avec une photo de lui en pleine mer

Florent Pagny, atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, a donné des nouvelles rassurantes à ses fans sur Instagram dimanche soir. La star a publié une photo de lui en vacances expliquant que "tout va très bien".



"Je reprends des couleurs en Mer Égée, Magnifique", a écrit le chanteur.



Ses fans et de nombreuses stars, dont Matt Pokora, Amel Bent et Nikos Aliagas, ont rapidement réagi à la publication. "Merci pour cette très bonne nouvelle", a écrit Caroline, une de ses abonnées. "Ce post fait tellement plaisir", a commenté Kim, une fan, en lisant ces nouvelles rassurantes.



Pour rappel, c'est le 25 janvier que le chanteur avait annoncé sur les réseaux sociaux avoir annulé tous les concerts restants de sa tournée des 60 ans en raison d'une "tumeur cancéreuse" au "poumon" qui "ne peut pas s'opérer".



C'est dans un message sur Instagram que l'interprète de "Savoir aimer" précisait fin janvier qu'il devait "rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X".





"On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer", révèle d'abord Florent Pagny, se filmant devant sa bibliothèque.



Et de conclure: "prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans".



Pendant cette séquence d'une minute trente, l'artiste avait le visage grave, mais parvenait à distiller quelques propos légers. Florent Pagny avait souligné que lui et sa "moitié" devaient se "mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière". Sa tournée des 60 ans devait s'étirer jusqu'en juillet 2022.



Il avait confié que sa maladie a été traitée "dès le début" et "très isolée".





Le chanteur populaire avait été invité dans le journal de 20h de TF1 quelques jours après son annonce. "Je suis au degré un, c'est quelque chose que j'ai depuis entre trois et six mois, c'est très jeune", avait-il dévoilé, apparaissant en bonne forme sur le plateau télé.



L'interprète de "Savoir aimer" avait indiqué qu'il avait "une seule tumeur, pas de métastases, rien dans d'autres organes, c'est une deuxième très bonne nouvelle".



"On ne peut pas opérer (ce qu'il avait déjà annoncé), parce (que la tumeur) se divise très vite, il y a beaucoup de risques qu'elle se propage dans d'autres organes", a-t-il détaillé. Mais "aujourd'hui il y a de vrais bons traitements, la chimio, l'immunothérapie qui l'accompagne qui est de plus en plus performante, et les rayons aussi vont aider à solutionner".



"Quand ça se prend dès les début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté", a-t-il confié. Le chanteur avoue toutefois que la mauvaise nouvelle l'a "assommé" avant qu'il ne prenne en compte tous les autres "paramètres".



Le sexagénaire avait alors "commencé la chimio" et ça se passait "plutôt pas mal", il "l'encaisse plutôt bien".