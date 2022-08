Jennifer Lopez envoie un message "fort" à Britney Spears suite aux attaques de son ex-mari Kevin Federline

Jennifer Lopez a envoyé un message de soutien à Britney Spears alors que la pop star est en plein conflit avec son ex et père de ses deux fils, Kevin Federline. Ce dernier a partagé des vidéos privées dans lesquelles ses fils se disputent avec leur mère Britney Spears. Un acte qui a blessé la chanteuse...



"Reste forte", a écrit JLo en story Instagram en partageant à nouveau un post de la chanteuse de "Stronger", avec un cliché des deux artistes lors des MTV Video Music Awards de 2001, relate Page Six.



Britney a cité la chanteuse de 53 ans vendredi soir dans un post sur "l'indépendance" et "l'égalité".



"Dans un monde où vous avez le droit d'utiliser vos pieds, votre cœur, votre bouche, vos yeux et votre corps

pour vous exprimer comme bon vous semble! Déclaration d'INDÉPENDANCE pour l'égalité", a écrit l'interprète de Toxic en légende d'une vidéo d'elle.



"Comme Jennifer Lopez l'a dit une fois: 'Vous regardez droit dans cette caméra et vous dites à toutes les petites filles du monde de se faire entendre et de ne jamais reculer pour donner de la lumière à l'injustice'. Je suis ici pour partager que la liberté est un état d'esprit."



Jennifer Lopez a également lâché trois émojis cœur dans la section des commentaires de Britney Spears.



La star de 40 ans a récemment expliqué à quel point il a été difficile d'être coparent avec Kevin Federline après qu'il ait partagé dans un extrait d'une interview dans laquelle il explique que leurs fils, Sean Preston et Jayden James, ont décidé de "ne pas voir" leur mère (NDLR: Britney Spears) pendant "quelques mois", qualifiant les affirmations de "blessantes" sur Instagram et ajoutant plus tard que ses fils agiraient de manière "haineuse" envers elle pendant les visites.



K-Fed a répondu en postant des vidéos de moments privés avec leurs garçons quand ils avaient 12 et 11 ans, un geste que l'avocat de Britney Spears a qualifié de "violation" de la vie privée de leur famille.



"Qu'il s'en rende compte ou non, M. Federline a non seulement violé la vie privée et la dignité de la mère de ses enfants, mais il a aussi porté atteinte à ses propres enfants, dont il devrait protéger la vie privée", a déclaré l'avocat Mathew Rosengart à Page Six.



Les deux ex sont toujours en désaccord. Une source proche de Federline ayant déclaré à Page Six que "poster les vidéos n'avait pas pour but de la faire paraître mauvaise ou méchante, mais plutôt de rappeler aux gens qu'elle souffre légitimement d'une maladie mentale et que (Federline et les fils) s'inquiètent qu'elle ne soit pas contrôlée".