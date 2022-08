Fabienne Carat est en couple avec un candidat de Mariés au premier regard (France)

Fabienne Carat, devenue maman pour la première fois en décembre d'une petite Céleste, a retrouvé l'amour selon Closer, relayé par Pure People. Le média français précise que la comédienne est en couple avec Alain Attard, un ancien candidat de la version française de Mariés au premier regard diffusée sur M6. Il est père de deux enfants. Il faut dire que le couple laisse de gros indices sur Instagram...

C'est le 5 août que la rumeur d'une idylle entre l'actrice de 42 ans et l'homme de 43 ans a été lancée. C'est Closer qui a sorti l'information.

Dans la version française de Mariés au premier regard, Alain avait épousé Cécile en 2021, mais la relation n'avait pas tenu. Fabienne et Alain auraient débuté leur relation il y a trois mois. C'est lui qui a contacté la star via les réseaux sociaux. Cette dernière a répondu et leurs échanges ont débuté avant de donner lieu à une histoire d'amour.

Depuis, ils partagent l'un et l'autre des publications proche de déclarations d'amour sur Instagram, de gros indices qui confirment la relation. Le dernier en date est une vidéo publiée par Fabienne Carat sur Instagram. On voit Alain au volant d'une voiture. La musique qui accompagne les images est le titre "Et même après je t'aimerai" de Hoshi. Une story repartagée par... Alain.