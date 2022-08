Pete Davidson a "demandé" Kim Kardashian en mariage avant qu'elle ne le "largue": "Il est dévasté"

Kim Kardashian et Pete Davidson ont rompu après neuf mois de relation. Mais une source a déclaré à Radar Online que l'humoriste avait fait sa demande en mariage peu avant la fin de leur relation. "Tout allait trop vite. Kim voulait ralentir les choses et à la place Pete a fait sa demande."



"Il est dévasté. Tout le monde l'a prévenu qu'il allait la repousser, mais il n'a pas écouté", a poursuivi la source.



Kim et Pete ont déclenché des rumeurs de séparation au cours des dernières semaines pendant qu'ils se trouvaient sur deux continents différents. Pete est actuellement en Australie pour un tournage. Le comédien va jouer dans le film Wizards! de David Michôd.



Certains fans pensent que Kim, entre-temps, a donné une nouvelle chance à son ex-mari Kanye West. Mais ce dernier est apparu avec une nouvelle jeune femme de qui il semble très proche, faisant taire cette nouvelle rumeur.



Pour rappel, la fondatrice de SKIMS a demandé le divorce du rappeur en février 2021 après près de sept ans de mariage mais de nombreuses personnes sont persuadées que les parents de North, Saint, Chicago et Psalm vont se remettre ensemble... Ce qui est le plus grand souhait du rappeur.