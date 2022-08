 La fête continue: Jennifer Lopez et Ben Affleck vont célébrer leur mariage ce week-end pendant 3 jours

Jennifer Lopez et Ben Affleck continuent de célébrer leur amour. Leurs amis et leurs familles sont conviés à participer à 3 jours de fête à partir de ce vendredi, après leurs noces impromptues célébrées en juillet dernier à Las Vegas.

La chanteuse de 53 ans et l'acteur, qui a célébré ses 50 ans ce 15 août, doivent célébrer leur mariage de rêve au domaine de Ben situé dans l'état américain de la Géorgie ce week-end.







"Tout va être consacré J.Lo. Ben veut que toute l'attention soit centrée sur elle pour leur grand jour'', a déclaré un proche à Page Six. Les festivités avec la famille et les amis commenceront par un dîner de répétition vendredi, selon la source.

Il sera suivi d'une cérémonie samedi, et le couple clôturera ses célébrations avec "un barbecue et un pique-nique" dimanche. La star portera une robe Ralph Lauren sur mesure fabriquée en Italie, après avoir porté deux robes différentes pour son mariage à Vegas - une robe de mariée "d'un vieux film" sur laquelle elle avait travaillé et une création en dentelle conçue par Zuhair Murad.