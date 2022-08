Jennifer Aniston partage des photos de ses vacances: "Ramène nous là-bas"

Jennifer Aniston s'installe peut-être dans la cinquantaine, mais elle a toujours l'air aussi tonique qu'elle l'était lorsqu'elle interprétait la sympathique Rachel Green dans la série à succès Friends.

L'actrice de 53 ans, l'a encore prouvé. Elle a partagé plusieurs photos de ses dernières vacances passées à la plage avec ses amis, dont l'acteur Jason Bateman et son épouse.

Sur une photo postée par l'actrice, l'ex-femme de Brad Pitt est allongée sur le ventre sur la plage et sur une autre, on peut la voir de dos alors qu'elle marche avec ses amis.

Plus tôt cette année, l'actrice de la série "Morning Show" a partagé avec le magazine "First For Women" sa routine pour garder la forme. Tous les matins, elle s'adonne à son "monte-escalier" et boit de l'eau chaude citronnée dès le réveil.

Mais la meilleure partie de sa journée reste, selon elle, le temps qu'elle consacre à la méditation.