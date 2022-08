Harry et Meghan en visite au Royaume-Uni: aucune rencontre avec William et Kate qui ont déménagé à 800 mètres n'est prévue

C'est officiel. Le prince Harry et son épouse Meghan visiteront le Royaume-Uni le mois prochain, mais selon plusieurs journaux, ils ne devraient pas rencontrer William et Kate, alors que ces derniers déménagent à 800 mètres de chez eux, dans le parc du château de Windsor.

Le 5 septembre, le duc et la duchesse de Sussex partiront de leur domicile californien pour se rendre à Manchester. Là, ils assisteront au "One Young World Summit", qui réunit de jeunes leaders de plus de 190 pays. Meghan Markle, 41 ans, y est attendue pour prononcer le discours lors de la cérémonie d'ouverture.

Le couple se rendra ensuite en Allemagne pour un événement consacré au décompte de l'année à attendre jusqu'aux prochains Jeux Invictus qui débuteront à Düsseldorf le 6 septembre 2023. Harry et Meghan se rendront ensuite à Londres, au Royaume-Uni pour les WellChild Awards. Le 8 septembre, le prince Harry y prononcera un discours.

C'est la première fois depuis les célébrations du Jubilé en juin que le couple exilé aux Etats-Unis sera au Royaume-Uni. Pendant les festivités consacrées au Jubilé de la Reine, le prince Harry et son épouse avaient fait profil bas.

En avril dernier, Harry et Meghan avaient fait une escale au Royaume-Uni où ils avaient secrètement rencontré Charles et la Reine alors qu'ils se rendaient aux Pays-Bas pour les jeux Invictus.

Kate et William en plein déménagement

Le duc de Cambridge et sa famille déménagent. Ils quittent le palais de Kensington situé au coeur de Londres pour prendre leurs quartiers à Adelaïde Cottage, une résidence royale composée de 4 chambres située dans le parc du château de Windsor. Ce déménagement permettra au couple d'être plus proche géographiquement de la Reine. Aucun membre du personnel ne devrait vivre avec les Cambridge. Les enfants de William et Kate sont inscrits dans l'école privée Lambrook où la rentrée des classes est prévue le 8 septembre.

Si les Sussex décident de rester chez eux à Frogmore Cottage pendant leur voyage en Europe, ils se trouveront à cinq minutes à pied des Cambridge, soit à 800 mètres de distance.

Ce sera la première fois que les deux couples seront voisins depuis que le prince Harry et Meghan ont quitté le palais de Kensington en 2019.

Une source proche des Sussex a déclaré au Sun que la visite des Sussex se concentrerait sur "le soutien de plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur", et qu'ils n'ont pas l'intention de rencontrer les Cambridge.

Le palais de Buckingham a refusé de commenter. Mais une source a déclaré au Daily Telegraph que cette visite en Europe serait une semaine chargée pour les Sussex avec "beaucoup de déplacements". Le porte-parole du couple a déclaré: "Le prince Harry et Meghan sont ravis de rendre visite à plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur début septembre."

La visite au Royaume-Uni intervient quelques semaines à peine avant la publication des mémoires du prince Harry annoncée dont la sortie est prévue en octobre, qui promet de “révéler un récit de première main de la vie du Prince'' qui est “précis et entièrement véridique''.

Le couple voudra probablement passer du temps avec la Reine après avoir profité d'elle "à peine 15 minutes" lors des célébrations du jubilé de platine cet été, selon les observateurs royaux.