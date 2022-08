"Vous enlevez une part de magie": Yoann Riou dévoile le visage du Père Fouras sans maquillage et s'attire les foudres des internautes (photo)

Ce samedi 13 août, Yoann Riou a participé au jeu télévisé Fort Boyard dans l'équipe de Jean-Luc Lemoine. Un jeu qui a plus de 30 ans, mais qui continue à entretenir une part de mystère. Très ému de sa participation à l'émission culte, le journaliste sportif, Yoann Riou, a partagé une photo avec le maitre des lieux, le père Fouras. Le problème ? Yann Le Gag qui incarne le personnage est sans maquillage et sans costume. "Je chéris cette photo qui me touche beaucoup. Avoir le privilège incroyable de rencontrer pour de vrai Yann Le Gac qui incarne le père Fouras depuis des décennies avec une bienveillance extraordinaire, une humanité désarmante," écrit-il en légende du post.

Sur Twitter, les internautes sont scandalisés

Si une minorité est ravie à l'idée de découvrir le visage du père Fourras, d'autres personnes se sont montrées plus virulentes. "Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas son visage et qui vont le découvrir là maintenant à cause de vous... Vous enlevez une part de magie à plein de gens...qui vous ont rien demandé. Vous êtes un idiot...", a écrit un internaute dans l'espace commentaire de la photo. "Je découvre ce visage Yoann... En toute amitié, je suis pour que vous l'enleviez...", "Tu viens de tuer le game ! Le Père Fouras c'est le Père Fouras ! Mon fils y croyait !", ont ajouté d'autres utilisateurs de Twitter.

"Son visage est visible sur internet"



Face aux quelques détracteurs, le correspond sportif a décidé de répondre. Si il déclare ne pas voir la polémique, à l'exception de deux/trois commentaires, il s'est défendu en disant : "Son visage est visible sur Internet en un clic. Certains sont siphonnés du cerveau".