"Ce qu’on m’offre ne correspond pas à la valeur que j’apporte à la franchise": Neve Campbell dénonce les inégalités salariales dans Scream

La comédienne Neve Campbell, vedette des films d'horreur Scream, ne retournera pas sur le plateau de la suite des films à paraitre en 2023. Pourquoi ? Elle dénonce les inégalités salariales. L'actrice campait le rôle phare de la franchise (Sydney Prescott), mais ne rempilera pas pour le sixième opus. “Je n’avais pas l’impression que ce qu’on m’offrait correspondait à la valeur que j’apporte à cette franchise depuis 25 ans”, confie-t-elle à People Magazine. Comparativement à ses homologues masculins, l'actrice affirme gagner beaucoup moins. Si elle ne révèle pas les montants qu'elle perçoit, on peut imaginer qu'elle gagne quasiment la même chose que sa collègue Courtney Cox. A savoir, 1 million de dollars pour la sortie du premier opus en 1996, 5 millions pour Scream 2 et 7 millions pour Scream 3.

"Tout cela révèle de l'injustice"

“En tant que femme dans ce métier, c’est extrêmement important d’être reconnue et de se battre pour être reconnue. Honnêtement, je ne crois pas que si un homme avait participé au succès de cinq films d’une énorme franchise pendant 25 ans, il se serait vu offrir la somme qu’on m’a proposée. […] Je ne pouvais pas aller sur le plateau de tournage en sachant ça – que je ne suis pas estimée à ma juste valeur. Tout cela révèle de l’injustice et un manque d’équité” ajoute-t-elle.

Si elle ne reviendra pas dans les prochains Scream, l'iconique Neve Campbell assure ne pas renoncer pour autant à son personnage de Sydney Prescott. "Je n’en ai pas fini avec cette histoire. J’aime ces films. Si on vient me voir avec une somme que je juge à la hauteur... de ce que je vaux, je pourrais envisager de revenir. J’apprécie les nouveaux réalisateurs. Ils ont fait un très bon travail sur le dernier film et je leur souhaite bonne chance pour le prochain." Les fans sont déçus mais attendent le retour de l'actrice.