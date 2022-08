Ezra Miller, héros du film The Flash, atteint de troubles de santé mentale: "J'ai commencé à suivre un traitement"

Ezra Miller, star du prochain film de super-héros de Warner Bros, "The Flash", a annoncé mardi souffrir de problèmes de santé mentale et avoir débuté un traitement après plusieurs arrestations par la police.



"Etant récemment passé par une période de crise intense, je comprends désormais que je souffre de problèmes complexes de santé mentale et j'ai commencé à suivre un traitement", a déclaré l'artiste dans un communiqué transmis à l'AFP par ses représentants.



Ezra Miller, 29 ans, qui a déjà joué le personnage de "Flash" dans plusieurs grosses productions comme "Justice League", a été inculpé pour cambriolage au début du mois d'août dans le Vermont, et pour trouble à l'ordre public après deux arrestations à Hawaï.



Ces incidents - et des allégations de confrontation physique avec une femme en Islande qui n'ont pas donné lieu à une plainte - ont soulevé des questions quant au futur du film "Flash" et, au-delà, à sa carrière.



"Je veux présenter des excuses à tous ceux que j'ai pu inquiéter et bouleverser par mon comportement passé", ajoute le communiqué, dans lequel l'incarnation du "Flash" assure aussi vouloir "accomplir le travail nécessaire afin de renouer avec une période saine, sûre et productive de (sa) vie".



En dépit de ces controverses, Warner Bros a récemment confirmé son intention de diffuser "The Flash", prévu pour l'été prochain.

Le tournage du film, dont le budget est estimé à 200 millions de dollars, a déjà été achevé.

Ezra Miller avait connu un succès précoce avec ses rôles dans des drames à succès comme "Afterschool", "We Need to Talk About Kevin" et "Le Monde de Charlie".



L'artiste, qui se présente comme non-binaire, a ensuite joué le rôle du super-héros Flash dans plusieurs films de l'univers DC Comics, concurrent de Marvel, en 2016 et 2017.