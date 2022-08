Kanye West: "Ma plus grande inspiration mode, c'est les sans-abri"

Kanye West a révélé que sa "plus grande inspiration" était les sans-abri et les enfants. Sur Instagram, le rappeur a partagé ces mots: "Regardez les enfants... Regardez les sans-abri... C'est la plus grande inspiration pour tout le design".



Sans légende pour accompagner le message, West n'a donné aucun contexte à son message philosophique. Son post Instagram a suscité des commentaires tels que "pas de sans-abri qui achète des yeezys à 200 dollars" et "oui regardez les sans-abri pour pouvoir vendre à la classe moyenne des chaussures à 499 dollars."



Plus tôt cette semaine, West a fait les gros titres pour un autre message étrange partagé sur Instagram, dans lequel il semblait célébrer la rupture de Pete Davidson et Kim Kardashian. Ce message est arrivé quelques jours après que West ait perdu le cinquième avocat pour le représenter dans son divorce avec la mère de ses enfants, et après qu'il ait été rapporté que Davidson avait été forcé de suivre une thérapie traumatique à la suite de la cyberintimidation de Kanye West.



Le rappeur devenu créateur de mode est critiqué en ligne pour avoir vendu sa dernière collection de vêtements dans des sacs-poubelles. "C'est comme ça qu'ils vendent Yeezy GAP", a déclaré un utilisateur de Twitter basé à New York en légende d'une photo montrant des articles en désordre. Tous les vêtements étaient dans de grands sacs-poubelle noirs sur le sol d'un magasin Gap.



Selon le témoin de la scène, "le vendeur a dit que Ye s'est énervé quand il a vu ses vêtements sur des cintres" parce que "c'est comme ça qu'il le voulait."



"Ils ne vous aideront pas à trouver votre taille", ont-ils ajouté, "vous devez juste fouiller".

