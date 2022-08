Madonna embrasse langoureusement deux femmes pour son 64e anniversaire en Italie (vidéo)

Madonna a publié une vidéo d'elle embrassant deux amies à l'arrière d'une voiture pour célébrer son 64e anniversaire en Italie le 16 aoüt. La chanteur a ainsi évoqué son célèbre baiser sur scène lors des VMA en 2003.

"Baisers d'anniversaire avec mes b**ches", a-t-elle légendé.





La chanteuse de "Like a Virgin" se trouve actuellement en Sicile avec sa famille et ses amis proches. La star a fêté ce grand jour lors d'un dîner somptueux au Palazzo Castellucci, un palais sicilien datant du 18e siècle.



Selon le Sun, la chanteuse et ses proches ont bu à l'extérieur "sous le ciel méditerranéen" et ont profité de la musique d'un groupe en direct".

Parmi ses six enfants, Rocco, David Banda, 16 ans, Mercy James, 16 ans, et les jumelles Stella et Estere, neuf ans, ont tous été aperçus pendant le voyage. Son aînée, Lourdes Leon, 25 ans, ne figure sur aucune des photos et on ne sait pas si elle est également du voyage.

Le week-end dernier, le groupe a fêté les 22 ans de son fils Rocco Ritchie lors d'un dîner aux chandelles.