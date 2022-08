Le dur surnom attribué par ses camarades à Philippe Katerine lorsqu'il était adolescent

Philippe Katerine est parfois vu comme un ovni sur la scène musicale francophone mais il est aujourd’hui profondément respecté par ses compères et le public… Ce qui n’a pas toujours été le cas en société.

A l’occasion de la sortie d’un film d’animation japonais pour lequel il a prêté sa voix, Philippe Katerine a accordé une longue interview à nos confrères du Parisien. Il s’est livré sur son adolescence pendant laquelle il a été la cible privilégiée des moqueries de ses camarades de classes, qui l’appelaient … "Poubelle". Un surnom qui l’a marqué et sur lequel il préfère rebondir puisque c’est précisément le nom du dessin animé qu’il double dès cette rentrée! "Poubelle, ça m'a parlé tout de suite. C'est un personnage d'outsider, qu'on n'écoute pas forcément", souligne-t-il. "Les poubelles suscitent un grand intérêt chez moi, depuis que je suis en âge de me balader sans mes parents et de regarder ce qu'elles renferment." Le revers de la médaille!