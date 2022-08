QUI sera le prochain James Bond ? Voici les favoris pour incarner 007

Idris Elba se serait retiré de "plusieurs années de discussions" avec les patrons de cinéma pour devenir le prochain James Bond, ouvrant ainsi la voie à un nouveau 007. Henry Cavill, Regé Jean-Page et Tom Hardy sont en tête des favoris pour jouer 007.



Les bookmakers William Hill ont maintenant placé Henry Cavill en tête avec une cote de 5/2, Regé Jean-Page avec une cote de 4/1, suivi de Tom Hardy et James Norton tous deux avec 6/1 et Chiwetel Ejiofor à 7/1.



Depuis des années, Henry Cavill confie qu'il est toujours intéressé par le rôle convoité si une opportunité se présente.

Il a déclaré au Sunday Times en 2021 que "le temps nous dira" s'il devient le prochain acteur à incarner le rôle emblématique, Daniel Craig ayant quitté la franchise.



"On ne sait pas dans quelle direction ils veulent emmener Bond, alors j'aime dire que tout est toujours sur la table", a-t-il déclaré.



La star de Superman, qui était en lice pour le rôle en 2005 lorsque Daniel Craig a été choisi, a spéculé sur qui pourrait être pressenti pour le rôle. Il a déclaré à GQ en 2020 qu'il "sauterait absolument sur l'occasion" si elle se présentait, car il "adorerait jouer Bond" et que "ce serait très, très excitant".



L'année dernière, Regé-Jean a admis qu'il était "flatté" d'être inclus parmi une foule de stars britanniques pressenties pour le rôle emblématique.



"Ah, le mot en B. Je pense que si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose de remarquable, que d'autres personnes remarquent, alors les gens vont commencer à en parler", a répondu la star des Chroniques de Bridgertone au Mirror. Cependant, bien qu'il soit le favori des bookmakers, l'acteur a déclaré qu'il n'allait pas faire de projets à "ce moment de l'histoire".



Tom Hardy a confirmé qu'il voulait être le prochain 007 - en refusant de parler du rôle de peur qu'il soit mis sur liste noire. S'adressant au Daily Beast en 2017, il a admis : "Si j'en parle, c'est foutu".



"Vous savez, il y a un dicton parmi nous dans la fraternité des acteurs, et dans la fraternité, si vous en parlez, vous êtes automatiquement hors de la course. Je ne peux donc pas faire de commentaire sur ce point."



James Norton, la star de Grantchester a déclaré que c'était "fou et assez flatteur" d'être considéré comme un remplaçant de James Bond - bien que le fait qu'il soit considéré comme tel ne soit que "pure spéculation".





En 2014, Chiwetel Ejiofor, la star de 12 Years A Slave, aurait été le premier choix pour jouer l'adversaire de 007 selon une rumeur. Cette allégation a été faite avant la sortie de Spectre en novembre 2015 et Daniel avait déjà signé pour revenir en tant que Bond pour le prochain film.





Idris Elba était le favori des bookmakers pour remplacer Daniel Craig dans le rôle du super espion, mais il est désireux de poursuivre d'autres rôles - et a même présenté une liste de noms proposés à la productrice Barbara Broccoli d'acteurs pour jouer 007.



Une source a déclaré au Sun : "Les fans et Barbara voulaient Idris, mais il veut créer quelque chose pour lui-même. Cependant, il a proposé des noms pour jouer 007. Il participe "officieusement" au processus de décision, car il est en pourparlers avec les producteurs depuis longtemps".