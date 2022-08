Harry et Meghan bientôt de retour au Royaume-Uni: ont-ils prévu de voir William et Kate?

Harry et Meghan doivent assister à divers événements caritatifs lors de leur visite le mois prochain au Royaume-Uni. Mais il est peu probable que le duc et la duchesse de Sussex rencontrent le prince William et Kate. Ce sera la première fois qu'ils reviendront dans le pays depuis les célébrations du jubilé de platine, début juin.



Mais une source royale affirme qu'il n'est pas prévu que Harry et Meghan rendent visite au couple. "Je ne pense pas qu'ils se rencontreraient par hasard, à moins que cela ne soit organisé à l'avance", a expliqué la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, au Sun.



Elle a ajouté que des fleurs pourraient être présentées en guise d'"offrande de paix", mais qu'un tel geste serait peu probable. Si Harry et Meghan restent à leur base habituelle au Royaume-Uni, à Frogmore Cottage, ils seront à quelques minutes du domicile de Kate et William. Le couple devrait emménager dans sa nouvelle maison, Adelaide Cottage, également sur le domaine de Windsor, dans les semaines à venir. La famille devrait déménager avant la rentrée scolaire de septembre.



Le mois dernier, il a été rapporté que la Reine espérait "passer du temps de qualité" avec le couple avant la fin de l'été. La monarque de 96 ans aurait demandé au duc et à la duchesse de Sussex, ainsi qu'à leurs deux enfants Archie et Lilibet, de lui rendre visite au château de Balmoral. "Ils se préparent à recevoir les Sussex", avait déclaré une source de Balmoral au Sun.



Ce qui a été confirmé pour la visite du prince Harry et de Meghan au Royaume-Uni est un voyage à Manchester pour le sommet One Young World. L'événement rassemblera des jeunes leaders de plus de 190 pays, le 5 septembre.

La duchesse de Sussex est conseillère pour l'organisation, aux côtés de Justin Trudeau, Sir Richard Branson et Jamie Oliver, entre autres.



Ils se rendront ensuite en Allemagne pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, avant de revenir au Royaume-Uni pour les WellChild Awards le 8 septembre.