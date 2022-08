Bruce Willis: les premières images de l'acteur depuis le diagnostic d'aphasie (vidéo)

L'acteur américain Bruce Willis, qui a incarné pendant des années le héros à la peau dure de la saga "Die Hard", a mis fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage. "Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui", avait écrit sa famille sur Instagram en mars.



Lundi 15 août, Bruce Willis a été filmé en train de jouer de l'harmonica aux côtés du musicien Derek Richard Thomas. La vidéo Instagram a été postée par sa femme Emma Heming Willis.





Dans la vidéo en noir et blanc, Bruce, en chemise à carreaux, est assis en bas des escaliers alors que son ami chante et joue de la guitare.



Emma, 44 ans, a décrit ce moment comme une "jam session improvisée" entre les deux mélomanes, ajoutant: "Leur talent parle de lui-même."



D'après des spécialistes américains, l'aphasie survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement. "Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite", expliquent-ils.



Il existe différentes formes d'aphasie, plus ou moins sévères, mais qui toutes sont handicapantes. La famille de l'artiste n'a pas donné de détails sur celle dont il souffre.