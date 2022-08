"De la cellulite apparaît": enceinte, Shanna Kress en larmes car elle ne supporte plus son corps (vidéo)

Shanna Kress est enceinte et a beaucoup de mal à vivre son changement physique. L'ex-candidate de téléréalité, qui a pris la décision d'une interruption sélective de grossesse après avoir appris qu'un de ses jumeaux était atteint de trisomie 21, a beaucoup de mal à se voir dans le miroir. Son changement physique est difficile à vivre pour la sportive.



"J’essaie de positiver, mais je ne supporte pas mon physique, c’est dur de me voir comme ça, je vous jure", a expliqué Shanna dans une vidéo Youtube diffusée le 14 août.



"Je suis très contente d’être enceinte, car je sais qu’on va fonder notre famille, mais le quotidien… Je me regarde dans une glace et je ne m’aime pas. C’est la première fois de ma vie que je me vois comme ça. Je vois de la cellulite qui apparaît sur mon corps", a détaillé la future maman.

La femme de 35 ans, en couple avec Jonathan Matijas, e expliqué qu'elle avait "besoin d’être mince pour se sentir bien".



Des propos qui ont divisé ses abonnés. Certains se sont montrés compréhensifs, mais d'autres ont critiqué la réaction de la star de téléréalité.



Lassée par les commentaires négatifs, Shanna a répondu à ses détracteurs:"Pour toutes les personnes qui diront que je me plains trop et que je ne réalise pas la chance que j’ai d’être enceinte, je trouve vos commentaires déplacés, car depuis le début avec tout ce qui nous est arrivé, j’ai énormément relativisé. Je ne suis pas une machine ou un robot, je suis une femme, je ressens des choses et en ce moment, c’est difficile et oui j’ai du mal, est-ce un crime ? Est-ce que je devrais m’en cacher? Je ne pense pas, nous avons décidé de partager avec vous le bon comme le mauvais."