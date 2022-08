Cette mère américaine apprend à son fils de 5 ans à réagir au cas où il y a un tireur actif dans son école (vidéo)

Une publication prenante publiée sur le réseau social TikTok par une maman a été repartagée par le média américain CBS. Alors que plusieurs états américains ont rouvert leurs écoles pour la rentrée scolaire, une mère a décidé de partager l'entraînement qu'elle a imposé à son fils Weston, 5 ans, au cas où un tireur serait actif dans son établissement scolaire.

La mère met dans un premier temps son fils en situation: "Un professeur appelle et dit: ceci n'est pas un exercice. Tout le monde doit aller dans un coin et rester calme et immobile: que fais-tu?"

"Je reste très calme et je m'assieds", explique l'enfant en se dirigeant calmement dans un coin de sa chambre, transportant avec lui son cartable en forme de tête de Spiderman.

"Montre-moi comment tu utilises ton cartable pare-balles?", lui demande sa mère. L'enfant s'assied en tailleur et remonte son cartable devant son visage.

"OK. Bien", rétorque sa mère. Et de mettre à l'épreuve son fils: "Et si ton instituteur te dit: "Weston, tu n'as pas besoin de ton cartable. Va dans le coin". Que fais-tu?"

Je lui répondrais: "Non, j'en ai besoin, il est pare-balles", répond avec assurance Weston.

"Ok. Et si la police est à l'extérieur de ta classe et qu'elle demande: "Est-ce que quelqu'un est là?", que fais-tu?", challenge alors la maman.

"Je réponds: "Je suis là", lance Weston avec assurance.

"Non, pas du tout", l'arrête fermement sa maman. "Si le tireur est toujours là. Tu ne dis absolument rien. Tu restes silencieux. Tu ne dis pas un mot."

La mère poursuit l'exercice et le somme de nouvelles questions: "Tu sors du bâtiment. Où vas-tu? Où cours tu?"

"Dehors", répond Weston.

"Où dehors?", rajoute sa mère.

"A la maison!", répond Weston avec enthousiasme.

Et sa mère de conclure: "Tu cours le plus loin possible. Maman te trouvera."