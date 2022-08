Voici les propos que Brad Pitt aurait tenus à Angelina Jolie lors de leur dernière dispute: ils auraient convaincu l'actrice de demander le divorce

C'est un rapport explosif du FBI (Federal Bureau of Investigation) qui fait beaucoup parler de lui. Selon les conclusions du bureau, qui n'ont pas été publiées dans leur intégralité, Brad Pitt aurait dit à Angelina Jolie qu'un de leurs enfants "ressemblait à un p**** d'adolescent de la tuerie de Colombine" et aurait déclaré que l'actrice "détruisait la famille" lors d'une dispute enragée qui a eu lieu à l'intérieur de leur jet privé, quelques jours avant qu'Angelina n'introduise une procédure de divorce.

Le commentaire présumé de Pitt semblait faire référence au massacre de Columbine High School en 1999, qui a vu deux élèves de dernière année, Eric Harris et Dylan Klebold, assassiner 12 enfants et un enseignant dans l'état du Colorado.

L'acteur de 58 ans aurait également eu une dispute avec son fils Maddox alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. Cette dispute familiale aurait tourné en “bagarre verbale et physique'' entre les deux acteurs selon le document divulgué.

Pendant ce temps, les conclusions du bureau, qui n'ont pas été publiées dans leur intégralité par le Daily Mail, suggèrent que Brad Pitt a proféré de multiples menaces à l'encontre de son épouse et de leurs six enfants à bord du vol qui effectuait la liaison entre la France et Los Angeles le 14 septembre 2016.

Lors de cette dispute, Brad Pitt aurait blessé Angelina au coude. Brad Pitt nie de son côté toutes les affirmations de son ex-femme.

L'actrice du film "Maléfique" Jolie aurait demandé la publication des documents du FBI sous l'identité anonyme de "Jane Doe", après avoir soumis une demande en vertu de la "Freedom of Information Act" en avril.

Dans son rapport final sur l'enquête, le département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles a conclu que Pitt, qui a déjà admis avoir des problèmes d'alcool, n'a abusé physiquement d'aucun de ses enfants. Pitt a également été innocenté par le FBI de tout acte répréhensible.

Quatre jours plus tard, le 19 septembre, Jolie a demandé le divorce. L'ancien couple, qui est resté uni 11 ans, est désormais impliqué dans une bataille judiciaire pour la garde de leurs 6 enfants.