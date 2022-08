La princesse Diana aurait prédit un accident de voiture deux ans avant sa mort dans une note mystérieuse

Selon "The Diana Investigations", une nouvelle série documentaire diffusée sur Discovery+, la princesse Diana a prédit un accident de voiture deux ans avant sa mort, rapporte le Daily Beast, relayé par le New York Post, mercredi. La nouvelle enquête révèle que Lady Di a dit à son avocat, Victor Mischon, en 1995, que des efforts pour se "débarrasser" d'elle seraient entrepris l'année suivante - citant un accident de voiture comme l'un des moyens possibles.



Si Diana a affirmé que des "sources fiables" lui avaient fourni l'information, elle est restée muette sur leur véritable identité, comme le montre une lettre écrite par Mischon. Baptisée "Note Mischon", la conversation a fourni un aperçu de ce qui aurait pu conduire à cette nuit fatidique, le 31 août 1997, lorsque son chauffeur Henri Paul s'est écrasé dans le tunnel du Pont de l'Alma à Paris, tuant la reine de 36 ans.



Henri Paul a tenté d'éviter des paparazzi à moto, mais a envoyé la Mercedes transportant la princesse Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed contre un pilier.



Après l'accident, l'avocat Victor Mischon aurait remis la note à Sir Paul Condon, le commissaire de la police métropolitaine de l'époque, mais une enquête officielle sur la mort de la princesse n'aurait été ouverte que le 6 janvier 2004. Le commissaire de la police métropolitaine de l'époque, John Stevens, aurait lancé l'enquête, baptisée "Opération Paget", et aurait découvert la surprenante note dans un coffre-fort conservé par Condon.



Stevens aurait interrogé Victor Mischon avant la mort de l'avocat en 2005, confirmant que Mischon "n'avait pas accordé beaucoup de crédit" aux préoccupations de la princesse. En fait, il pensait "qu'elle était paranoïaque".



Lorsque les conclusions de l'opération Paget ont été révélées en décembre 2006 - sur 832 pages - l'avocat Michael Mansfield, qui représentait le père d'Al-Fayed, aurait qualifié la note de "chose la plus importante de ce rapport", affirmant qu'il s'agissait d'un "moment d'attente, une lumière brillant soudainement dans l'obscurité", selon les enquêteurs de la série documentaire.



En 2003, une autre lettre mystérieuse, prétendument écrite par la princesse Diana et publiée plus tard par son majordome Paul Burrell, faisait également état de ses préoccupations. Supposée écrite en 1996, au lendemain de son divorce avec le prince Charles, l'auteur qualifie sa vie de "dangereuse". "Mon mari prévoit un "accident" dans ma voiture, une défaillance des freins et une grave blessure à la tête afin de lui permettre d'épouser Tiggy", aurait-elle écrit à propos de l'assistante personnelle de Charles - une rumeur qui s'est finalement avérée fausse. Le journaliste de la BBC Martin Bashir avait apparemment alimenté la princesse en mensonges à l'aide de documents falsifiés, qu'il avait également utilisés pour obtenir une interview exclusive.



Malgré les efforts déployés par le commissaire de la police métropolitaine de l'époque John Stevens dans le cadre de l'enquête sur la mort de la princesse, il a déclaré "avec une certitude de 100 %" que personne ne concoctait un plan pour assassiner la princesse, qualifiant officiellement le crash d'horrible accident.