Les octuplés de Nadya "Octomom" Suleman posent pour la rentrée des classes: ils ont eu 13 ans (photo)

Nadya Suleman, surnommée "Octomom" depuis qu'elle a donné naissance à 8 bébés, a partagé un cliché des ses enfants prêts à reprendre le chemin de l'école mardi. Les octuplés ont eu 13 ans.



La femme de 47 ans a qualifié ses enfants, Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah et Jeremiah, de "modèles exceptionnels". "Soyez fiers de vous, les enfants, car vous êtes gentils, respectueux et serviables envers vos camarades, les enseignants et le personnel. ... Je vous aime."





Avant d'avoir ses octuplés par FIV en 2009, Nadya était déjà la mère d'Ameerah, Calyssa, Elijah, Jonah, Joshua et Aidan.



Nadya a poursuivi en répondant aux gens qui posent des questions sur ses 6 autres enfants plus âgés. "Leurs grands frères et sœurs n'ont pas voulu que je poste une photo de leur premier jour", a-t-elle expliqué. "Je respecte leur choix, et vous devriez en faire autant."

"Vous êtes tous en train de devenir certains des êtres humains les plus gentils, humbles, reconnaissants et aimants que j'ai jamais connus", a écrit Nady en janvier sur Instagram.





"Chacun de vous possède des caractéristiques rares et uniques, et ne ressemble à aucun autre enfant de votre âge, en particulier dans notre société actuelle."



"Je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour mériter d'être bénie si généreusement."