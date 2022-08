Ariana Grande "sexualisée" lorsqu'elle était ado sur Nickelodeon? Des images refont surface (vidéo)

Une vidéo d'Ariana Grande, qui a refait surface sur Twitter, fait réagir les fans sur la façon dont la jeune fille aurait été traitée sur la chaîne pour enfants Nickelodeon. Le post désormais viral - partagé par une utilisatrice répondant au nom de Khalia - montre la chanteuse et actrice alors adolescente dans le rôle de Cat Valentine, une lycéenne loufoque, dans sa série "Victorious" et sa web-série adjacente, "The Slap".

L'utilisatrice de Twitter reproche à Nickelodeon le ton "sexualisé".



La vidéo - d'abord postée par Skarlett Akira sur YouTube - montrait Ariana Grande suçant son orteil, déversant de l'eau sur son visage et sa poitrine - tout en disant "Mmm, j'ai soif" et se penchant en arrière dans le lit - et insérant son doigt dans sa bouche. La superstar est apparue dans "Victorious" de 2011 à 2013, alors qu'elle était âgée de 16 à 19 ans.



"The Slap" a été écrit et réalisé par Dan Schneider, un producteur et créateur majeur sur Nickelodeon tout au long des années 2000, qui est mentionné dans les revendications du tweet. Schneider a quitté le réseau en 2018 après de multiples plaintes pour comportement abusif à son encontre, selon Deadline. Par le passé, lorsqu'il a été interpellé en ligne, Schneider a déclaré au New York Times en 2018 que les allégations de sur-sexualisation étaient "ridicules", qualifiant la comédie de "totalement innocente".



Certains fans étaient mal à l'aise en découvrant la vidéo. Ils ont exprimé leur choc...



"C'est absolument dégoûtant. En tant qu'adulte qui regarde ça maintenant, vous pouvez dire exactement ce qu'ils faisaient. J'espère qu'elle en parlera, les gens vont certainement la soutenir. Mais comprenez exactement pourquoi elle ne le fait pas étant donné la façon dont ils traitent ceux qui le font", a écrit l'un d'eux. Un autre est intervenu : "Quelle honte pour ces adultes qui ont permis cela".