La petite-fille de la Reine d'Angleterre, Lady Louise, travaille dans une jardinerie et est rémunérée le salaire minimum

La petite-fille de la reine, Lady Louise Windsor, a travaillé dans une jardinerie cet été pour un salaire proche du salaire minimum.

La fille de 18 ans du prince Edward et de Sophie Wessex a gagné 6,63 £ (soit 7, 93 euros) de l'heure cet été après avoir décroché un job d'étudiant dans une jardinerie. Lady Louise aurait aidé aux caisses, accueilli les clients, taillé et rempoté les plantes à la jardinerie.

Une cliente très surprise d'y voir la petite-fille de la Reine a déclaré au journal du Sun: "Je savais que la crise du coût de la vie était grave, mais je ne pensais pas voir un jour une petite-fille de la Reine travailler dans une jardinerie".

Un autre qui a été servi par le royal a déclaré: "Je ne pouvais pas croire que c'était Lady Louise, j'ai dû regarder deux fois.C'est une jeune femme vraiment modeste et douce, polie et à l'écoute des clients. Elle semblait aimer le travail."

"Vous n'auriez jamais imaginé que la petite-fille de la Reine jouerait un rôle derrière une caisse", a déclaré une autre cliente.

Une autre observatrice souhaite ajouter: "Le personnel semblait l'adorer. Ce n'est pas tous les jours que vous achetez vos bégonias à un membre de la famille royale".

La jeune femme qui vit dans un manoir de 30 millions de livres à Bagshot Park, dans le Surrey a terminé ses examens de fin de cycle secondaire en juin (appelés A-levels au Royaume-Uni), et a décidé de travailler plusieurs jours par semaine.

A la rentrée, Lady Louise intégrera l'Université de St Andrews en Ecosse, là où son cousin le prince William a lui-même étudié. C'est là qu'il a rencontré sa future épouse Kate Middleton.

L'adolescente est connue pour entretenir une relation étroite avec sa grand-mère la Reine et assume un rôle de plus en plus public au sein de la famille royale.



Elle a occupé le devant de la scène lors des célébrations du jubilé de platine de la Reine avant de faire son apparition sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés des membres de la famille royale.

Férue d'équitation, Lady Louise a hérité de la passion de la conduite en calèche de feu son grand-père, le duc d'Édimbourg, qui lui a personnellement appris ce sport.