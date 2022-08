Brooklyn Beckham célèbre son 100ème tatouage: vous ne devinerez jamais combien d'entre eux sont dédiés à son épouse

Ils rêvent d'avoir une téléréalité à eux, qui suivrait leurs moindres faits et gestes. Brooklyn Beckham, le fils aîné de David et Victoria Beckham, 23 ans et son épouse, la star mondaine Nicola Peltz, ne cessent de faire parler d'eux. Ils multiplient les interviews dans les grands magazines de mode depuis leur somptueuse cérémonie de mariage qui a eu lieu le 9 avril dernier à Palm Beach.

Dans une interview accordée au journal USA Today, Brooklyn Beckham a fait une confession assez étonnante. Il a révélé que 70 de ses 100 tatouages ont été gravés dans sa peau en l'honneur de sa nouvelle épouse.

Le fils de David et Victoria Beckham a fait cette révélation suite à son dernier ajout sur lequel il est simplement écrit "marié" sur le côté de sa main.

Brooklyn a expliqué que chacun de ses hommages émeut son épouse: "Nicola pleure toujours quand je lui fais un autre tatouage. J'aime toujours la surprendre avec de l'encre neuve".

Depuis leurs noces, l'aspirant chef a immortalisé ses vœux de mariage sur son bras en mai dernier.

Il est écrit ceci: "Nicola, quand tu as marché dans l'allée, tu m'as coupé le souffle, tu es si belle ce soir et toujours. Permets moi de commencer par dire que les mots ne peuvent même pas décrire mon amour pour toi. Rien qu'en te regardant, je vois mon avenir et cela ressemble à un rêve. Tu es mon monde et je continue à tomber amoureux de toi chaque jour."

"T'avoir dans ma vie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée car tu m'as fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. J'attends ce jour avec impatience depuis si longtemps, parce qu'aujourd'hui est le jour où je peux t'épouser, mon bébé pour toujours, mon amour et ma meilleure amie, Nicola. Aujourd'hui, tu deviens ma partenaire, mon autre moitié et ma famille. Je suis l'homme le plus chanceux du monde de pouvoir passer le reste de ma vie avec toi. Je te promets d'être le meilleur partenaire, le meilleur mari et homme et de toujours prendre soin de toi, de te faire rire, et de faire en sorte que tu te sentes en sécurité et surtout aimée."

Il avait conclu: "J'ai hâte de vivre nos rêves ensemble et d'avoir beaucoup de bébés et d'être à toi pour toujours parce que tu es à moi pour toujours."





Son avant-dernier tatouage comporte, lui, plusieurs roses et feuilles. Brooklyn s'était également fait tatouer en décembre, le mot "lover" sur son index.

En novembre, Brooklyn a renforcé sa relation avec Nicola en se faisant tatouer le chapelet de sa mère sur la même main.

Brooklyn a également des illustrations comprenant une lettre d'amour écrite par Nicola, le nom de la grand-mère de son épouse "Gina", et un dessin des yeux de Nicola dans sa nuque.