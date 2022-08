Bella Hadid regrette de ne pas avoir pu grandir dans la culture musulmane à cause du divorce de ses parents

Bella Hadid a parlé de sa "tristesse" de s'être vue refuser la possibilité de grandir dans la "culture musulmane" avec son père palestinien, affirmant qu'elle avait été "extraite" de ce côté de sa famille lorsque sa mère l'avait déplacée en Californie à la suite du divorce de ses parents.

Le mannequin de 25 ans est la fille du mannequin néerlandais et ancienne star de télé-réalité Yolanda Hadid, et du promoteur immobilier palestinien Mohamed Hadid.

Bella Hadid est née à Washington D.C. où elle a passé les quatre premières années de sa vie. Mais après le divorce de ses parents alors que Bella n'avait que quatre ans, elle et son frère Anwar et sa sœur Gigi ont déménagé à Santa Barbara, en Californie, avec leur mère.

S'adressant au magazine GQ dans une nouvelle interview, la top-modèle à moitié palestinienne a expliqué qu'elle aspirait à une chance d'explorer ce côté de son histoire après avoir déménagé sur la côte ouest.

Elle participe à des manifestations pro-palestiniennes

Bella estime qu'elle aurait adoré étudier et pratiquer la religion dans son enfance, mais qu'elle "n'a pas eu cette opportunité". Bella a ajouté qu'elle était souvent la seule fille arabe de sa classe à l'école, ce qui la faisait régulièrement subir des brimades racistes et la laissait se sentir "triste et isolée".

Elle a ajouté que son amitié avec la star Ramy Youssef l'a aidée à se sentir plus à l'aise pour explorer sa foi. En mai 2021, Bella a assisté à une manifestation pro-palestinienne à New York, et depuis, elle s'est prononcée pour soutenir le pays dans sa guerre avec Israël.

"La façon dont mon cœur se sent... Être entourée de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, aimants, gentils et généreux au même endroit... Ça me semble entier", avait-elle écrit sur Instagram après le rassemblement.

Elle regrette avoir subi une chirurgie à son nez

Plus tôt cette année, Bella a admis qu'elle regrettait de s'être fait refaire le nez à l'âge de 14 ans, déclarant à Vogue : "J'aurais aimé garder le nez de mes ancêtres". Je pense que j'aurais grandi dedans.

Bella a poursuivi en notant que la critique de son apparence lui donnait l'impression qu'elle n'était pas digne d'être considérée comme un mannequin.

Et de développer: "J'ai eu ce syndrome de l'imposteur où les gens m'ont fait sentir que je ne méritais rien de tout cela. Les gens ont toujours quelque chose à dire, mais ce que j'ai à dire, c'est que j'ai toujours été incomprise dans mon secteur et par les gens qui m'entourent."

Grandir avec un mannequin comme sœur aînée n'a pas non plus arrangé les choses, Bella notant qu'elle avait passé sa vie à être comparée à Gigi, maintenant âgée de 26 ans.

"J'étais la sœur la plus laide. J'étais la brune. Je n'étais pas aussi cool que Gigi, pas aussi extravertie", se souvient-elle.

Anorexie

Bella a souffert de problèmes de santé mentale pendant son enfance, révélant qu'elle avait développé une anorexie au lycée.

Bella s'était vu prescrire de l'Adderall à libération prolongée pour son inattention, car les médecins pensaient qu'elle souffrait de TDAH, mais Bella a affirmé que l'effet coupe-faim du médicament avait déclenché un trouble de l'alimentation.

Alors que Bella a déclaré qu'elle avait maintenant une relation saine avec la nourriture, elle a admis qu'elle était toujours aux prises avec des sentiments dysmorphiques, déclarant à Vogue: "Je peux à peine me regarder dans le miroir à ce jour à cause de cette période de ma vie."

Les sœurs Hadid ont longtemps vu leur régime alimentaire être scruté par le public. Leur mère, Yolanda qui apparaissait dans la série "The real Housewives of Beverly Hills, avait créé la polémique en leur interdisant de manger un morceau de gâteau le jour de leur anniversaire pour pouvoir garder la ligne et devenir mannequin.