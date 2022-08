"Je suis folle de lui": Adele et Rich Paul fiancés en secret? La chanteuse met les choses au clair

Adele file le parfait amour avec son compagnon Rich Paul depuis 2021. Certains soupçonnent le couple de s'être fiancés en secret après avoir apperçu la chanteuse avec une grosse bague en diamant. La chanteuse répond enfin et met les choses au clair.

C'est LA question que tout le monde se pose : Adele et le rappeur Rich Paul se sont-ils fiancés dans le plus grand des secrets? Cela fait maintenant presque 1 an que les deux tourtereaux filent le parfait amour. Ils ont même emménagé ensemble dans une maison sublime en Californie. Chanteuse accomplie et mère épanouie, Adele aimerait passer un cap avec son chéri, a-t-elle révélé lors d'une interview.

La chanteuse américaine aimerait avoir des enfants avec Rich Paul ! Dans les colonnes d’"Elle" version US l’artiste se confie: "Je n’ai jamais été aussi amoureuse. Je suis folle de lui. Je veux vraiment plus d’enfants", dit-elle. Adele a déjà un fils, Angelo, issu de son ancienne relation avec Simon Konecki, dont elle s'est séparée en 2019.

Elle a ensuite répondu aux rumeurs de fiançailles et de mariage, qui ont vu le jour après qu'Adele a été vue portant une bague en diamant : "Je ne suis pas mariée ! Je suis juste amoureuse ! Et heureuse. Je suis aussi heureuse que je pourrais l’être. C’est un peu comme si j’étais mariée", a-t-elle expliqué, avant de rétorquer: "Je ne suis pas fiancée. J’adore juste les bijoux de luxe".

Mais malgré tout, la chanteuse a déclaré qu'elle avait envie de se remarier. Le mariage entre Adele et Rich Paul est peut être pour bientôt...